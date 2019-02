Deel dit artikel:













Olympisch kampioene Achtereekte in eerste rit op 3000 meter bij WK Carlijn Achtereekte (Foto: Pro Shots)

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte uit Lettele komt morgen tijdens de WK afstanden op de 3.000 meter al in de eerste rit in actie. Titelverdedigster Ireen Wüst volgt een rit later.

Achtereekte moet op het toernooi in Inzell dus al bij het eerste startschot om 16.45 uur schaatsen. Zij treft de Noorse Sofie Karoline Haugen. Een rit later treedt Wüst aan tegen Ida Njatun, eveneens een Noorse. Antoinette de Jong, de derde Nederlandse op de 3.000 meter, komt pas in rit zeven op het ijs. Zij rijdt tegen Ayana Sato uit Japan.