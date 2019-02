Stelende klant krijgt ruzie met medewerker bij Albert Heijn in Almelo

Een medewerker van Albert Heijn in Almelo heeft het aan de stok gekregen met een stelende klant. Die loopt met een volle bigshopper langs de kassa's, maar betaalt niets.

Op beelden die de politie heeft vrijgegeven is te zien dat de man vooral geïnteresseerd is in t-shirts van Nike die op dat moment worden verkocht bij het filiaal aan de Nieuwsstraat. Hij stopt een grote partij in een groene bigshopper, waar hij ook al andere boodschappen in heeft gestopt.

Schelden in het Pools

De man gedraagt zich zo verdacht, dat een medewerker van de winkel hem in de gaten houdt. De winkeldief ziet dat en loopt snel met zijn gevulde bigshopper langs de kassa's. Betalen doet hij niet. Als de medewerker hem achterna rent en de tas probeert af te pakken begint de man in het Pools te schelden. Om het niet verder te laten escaleren laat de medewerker hem gaan en besluit meteen de politie te bellen.

Tekst gaat verder onder de video

Tot nu toe is de stelende klant nog niet gevonden. Herken je hem? Weet je waar hij verblijft of verbleven heeft? Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer) of gebruik het tipformulier. Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Je mag informatie ook doorgeven door een privébericht te sturen naar de politie Almelo op Facebook.