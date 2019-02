VIDEO: Man gooit glazen deur kapot bij opticien in Zwolle

Met een dikke steen gooit de man de deur kapot, pakt snel een stuk of acht brillen en rent dan weer weg. De politie heeft beelden vrijgegeven van een inbraak bij een opticien aan de Grote Markt in Zwolle.

De man is eerst gefilmd in de Diezerstraat. Daar loopt hij in de nacht van zondag 11 op maandag 12 november. Vlakbij de Grote Markt pakt hij een steen en loopt ermee naar de opticien. Rond 3.40 uur gooit hij de steen door de glazen toegangsdeur en rent naar binnen. Amper tien seconden later rent hij met de brillen de zaak uit. Hij vlucht via de Roggenstraat.

Tips?

Hoewel de man heeft geprobeerd zich te vermommen, is zijn gezicht wel zichtbaar. Zo is te zien dat hij een baard heeft. Herken je hem? Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer), of gebruik het tipformulier. Je mag de politie Zwolle ook een privébericht sturen op Facebook. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.