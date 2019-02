Vrouw uit Hengelo opgelicht bij verkoop MacBook op Marktplaats

Deze man steelt een MacBook Pro in Hengelo (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Een vrouw uit Hengelo is opgelicht door een man die haar MacBook heeft gekocht. Hij betaalt de gevraagde 1150 euro voor de laptop van Apple, maar later blijkt dat alle biljetten die hij aan de vrouw gaf, vals zijn.

De vrouw zet op 19 november een advertentie op Marktplaats. Ze biedt haar Macbook Pro te koop aan. Nog dezelfde dag wordt ze gebeld door een man die wel geïnteresseerd is en zo snel mogelijk langs wil komen.

Cash

Nog geen kwartier later staat een man voor haar deur. Hij test het toetsenbord, bekijkt het scherm en gaat akkoord met de vraagprijs. Hij betaalt alles cash, 1150 euro in biljetten van 50 euro.

In het appartementencomplex van de verkoopster hangt een camera. Daarop is te zien dat de man na zijn oplichtingstruc snel de deur uit rent. De politie vermoedt dat hij vaker betrokken is bij oplichtingszaken.

Tips?

Herken je de man? Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer), of gebruik het online tipformulier. Je mag de politie Hengelo ook een privébericht sturen op Facebook met je informatie. Anoniem reageren, zonder dat de politie achter je gegevens komt kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.