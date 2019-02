Praat mee: Horeca moeten zelf betalen voor strengere controle op alcoholgebruik van minderjarigen

Horeca moeten zelf betalen voor strengere controle op alcoholgebruik van minderjarigen

De cijfers liegen er niet om: bij een steekproef in horecazaken in Enschede lukte het 82 procent van de minderjarigen om alcohol te kopen. En daarom wil de Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE) dat horecaondernemers zélf gaan betalen voor controle op verkoop van alcohol aan jongeren.



Deelnemen kost 480 euro in het jaar, maar voor dat geld krijgt de horeca-ondernemer wel wat terug. Personeel wordt opgeleid in de NIX18- campagne en er wordt vier keer per jaar getoetst of er geschonken wordt aan minderjarigen.



