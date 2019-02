Klungelige inbrekers gefilmd in Raalte; buit 0, schade 500 euro

De mannen tillen elkaar op, gebruiken een koevoet, vernielen de bewegingssensor en trekken met drie man sterk aan de toegangsdeuren. Niets helpt, verder dan een paar centimeter gaan de schuifdeuren niet open. Te weinig om binnen te komen.

Donkere VW Golf

De klungelige acties van de mannen zijn gefilmd in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 november. Om drie uur 's nachts komen ze vanaf het winkelcentrum in Raalte Noord in een donkere Volkswagen Golf bij het tankstation aan. Eerst proberen twee mannen de deur open te krijgen. Eén van hen gebruikt daarbij een koevoet. De deur blijft echter dicht.

Dan komt een man op het idee de ander op te tillen. Dan kan de bewegingsmelder van de schuifdeur kapot geslagen worden. Ook dat blijkt geen goed idee, de deur geeft geen krimp. Bij poging drie komt een derde man helpen. Een kleine man met een fel rode jas. Ze trekken met drie man sterk aan de deur. Maar ook met brute kracht gaat de deur niet open.

Automaat stofzuigers

Telkens als een auto op de Weidelaan rijdt, rennen de mannen weg. Als ze bij de deur geen succes hebben, proberen ze ook nog de geldautomaat bij de stofzuigers open te breken, maar dat lukt ze ook niet. Na ruim twintig minuten beseffen de mannen dat hun acties zinloos zijn en druipen ze af. Aan de deur hebben ze wel voor zo'n 500 euro schade aangericht.

"Vermomming ook niet goed gelukt"

"Je ziet dat ze hebben geprobeerd zich te vermommen. Maar net als de inbraak, is ook dat niet goed gelukt", zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast. "Vooral de man met de muts is goed in het gezicht te zien. Hij heeft een baard. Ook de kleine man met de fel rode jas kijkt een keer recht in de camera. De man met de koevoet is, ondanks zijn capuchon, ook wel te herkennen."

Tips?

Weet je wie dit zijn? Heb je ze gezien in een donkere Volkswagen Golf? Alle tips zijn welkom! Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer), of gebruik het online tipformulier. Je mag de politie Raalte ook een privébericht sturen op Facebook met informatie. Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.

Ook met drie man sterk krijgen ze deur niet open (Foto: RTV Oost / Onder de Loep) Fotograaf: RTV Oost / Onder de Loep Ook met drie man sterk krijgen ze deur niet open