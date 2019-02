Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dalfsen rekent in de beker eenvoudig af met Borhave Dalfsen te sterk voor Borhave (Foto: Sportfoto Oost)

De handbalsters van Dalfsen hebben vanavond ten koste van Borhave de kwartfinales van de nationale beker bereikt. In sporthal 't Wooldrik in Borne werd het 21-36 in het voordeel van de bezoeksters.

Dalfsen, dat evenals Borhave uitkomt in de eredivisie, had geen kind aan de gastvrouwen. Halverwege was de marge al negen in het voordeel van Dalfsen. Uiteindelijk werd het dus 21-36. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33