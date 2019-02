Politie op zoek naar beelden van schietpartij tijdens bruiloft Beckum Palace

De politie is op zoek naar beelden van de schietpartij tijdens de bruiloft bij zalencentrum Beckum Palace in Beckum. Op zaterdagavond 2 februari raakte daarbij drie mensen gewond. Een man van 21 uit Almelo is als verdachte aangehouden.

Vlak voor middernacht ontstond er ruzie tussen een aantal personen. Er waren toen nog zo'n 125 gasten bij de bruiloft. Zowel binnen als buiten Beckum Palace is geschoten.

Gewonde vrouw nog in ziekenhuis

De drie gewonden komen allemaal uit Almelo. Een oudere vrouw is in een been geraakt en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met haar.

Wat de aanleiding is voor de schietpartij is nog onduidelijk. "Niets wijst erop dat het bruidspaar het beoogde doelwit was", zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast. "Als iemand weer wie of wat er achter dit schietincident zit, dan willen wij dat heel graag horen."

Schutter vertrok vermoedelijk in Audi

"We zijn dringend op zoek naar meer beeldmateriaal waardoor hopelijk meer duidelijk wordt", vervolgt Ballast. "Vermoedelijk is de schutter vertrokken in een Audi in de richting van de rotonde bij Beckum Palace. In welke richting hij daarna is gegaan is onbekend."

Tips?

Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer), of gebruik het online tipformulier. Je mag de politie Hengelo ook een privébericht sturen op Facebook. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.