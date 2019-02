Deel dit artikel:













Stem: hoe moet het stadion van Heracles gaan heten Polman Stadion Almelo Heracles (Foto: RTV Oost/ Allard Olsman)

De Asito Arena? Het Pauper Stadion? De Heradome? Gaan we misschien prominenten als oud-voorzitter Jan Smit of Herman Finkers eren? Of kiezen we voor helden uit het verleden, zoals Folkert Velten of Steve Mokone?

Aan onze oproep om een nieuwe naam te bedenken voor het Heracles Stadion werd massaal gehoor gegeven.



Calimero?

De ene inzending was wat serieuzer dan de ander, dat wel. Want laten we eerlijk zijn: het Kunstgras is Kut Stadion zal het waarschijnlijk niet worden. En ook de Calimero Arena maakt niet al te veel kans.



Maar tussen de ruim 630 inzendingen zaten wel degelijk kanshebbers, wat ons betreft. Wij hebben een kleine voorselectie gemaakt met aan jullie de vraag nog één keer te stemmen. Met de populairste naam gaan wij dan naar hoofdsponsor Asito om een goed woordje te doen. Wie weet waar het toe leidt..