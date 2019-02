Dure gitaren gestolen bij The Fellowship of Acoustics in Dedemsvaart

Deze mannen stelen dure gitaren in Dedemsvaart (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Deze mannen stelen dure gitaren in Dedemsvaart (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De politie heeft foto's en een video vrijgegeven van twee beruchte gitaardieven. De mannen zijn actief door het hele land en sloegen begin december hun slag bij The Fellowship of Acoustics, een van de toonaangevende muziekwinkels. Daarbij gingen ze aan de haal met twee exclusieve gitaren met een gezamenlijke waarde van 11.000 euro.

Op de video is te zien hoe hondsbrutaal de gitaardieven te werk gingen. Volgens eigenaar Rudi Bults van The Fellowship - een van de grootste gitaarwinkels van Europa - gingen beide mannen heel weloverwogen te werk. Terwijl een van hen uitgebreid poolshoogte neemt, weet de handlanger twee gitaren onder zijn lange jas te moffelen. De gitaren hebben gezamenlijk een waarde van 11.000 euro.

Witte VW Golf

De mannen vertrekken in een witte Volkswagen Golf met witte kentekenplaten. Eén van de gitaren is zo bijzonder, dat een kenner meteen weet dat de gitaar uit Dedemsvaart komt. "Het is een Collings SoCo Deluxe", vertelt eigenaar Rudi Bults. "Ik vergelijk het wel eens met een wit groene Lamborghini. Die herken je ook meteen en die kan je ook niet zomaar na diefstal verkopen."

Lange jassen verboden

Sinds dat er begin december twee gitaren zijn gestolen, zijn lange jassen verboden in de winkel. "Mensen met lange jassen verwijzen we naar onze garderobe", zegt Bults.

Tips?

Herken je de mannen? Hebben ze zich rond de diefstal ergens in de buurt van Dedemsvaart opgehouden? Alle tips zijn welkom bij de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer), of gebruik het online tipformulier. Tippen via Facebook mag ook, stuur de politie Hardenberg dan een privébericht. Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.