Openingsdebat: 34 miljoen naar cultuur en handen af van onze paasvuren

Het debat in de oude Statenzaal in Zwolle (Foto: RTV Oost)

34 miljoen euro naar cultuur, handen af van de paasvuren, minder koeien en varkens in de provincie en duurzaamheid als verdienmodel. De lijsttrekkers gingen vanavond met elkaar in debat over belangrijke thema's in de Overijsselse samenleving. Een debat dat werd gekenmerkt door discussies waarin het nog niet hard tegen hard ging. De verkiezingen zijn, met anderhalve maand te gaan, nog ver.

"Geef de SP het beheer over de Sahara en je hebt binnen de kortste keren een acuut zandtekort", aldus Dirk van Dijk van de SGP die daarmee de lachers op zijn hand kreeg. Hij betichtte zijn SP-collega ervan een gat in zijn hand te hebben. Lijsttrekker Harry Broekhuis van diezelfde SP kwam met een heel duidelijk bedrag dat zijn partij in cultuur in Overijssel wil investeren: 34 miljoen euro.

Drankjes en bitterballen

34 miljoen euro, het dubbele van het bedrag dat nu op de begroting staat van de provincie. Volgens Broekhuijs komt er meer geld uit cultuur dan je er in steekt. "Rond theatervoorstellingen worden bijvoorbeeld koffie en drankjes verkocht en bitterballen." De cultuur als motor van de economie, zeg maar. En dat is die 34 miljoen meer dan waard, vindt de SP.

Opvallend was het verhaal van ChristenUnie-lijsttrekker Renate van der Velde die, misschien wel tegen wil en dank, het standpunt moest verdedigen dat grote paasvuren niet meer van deze tijd zijn. Een discussie die ze trouwens zelf weer op de agenda plaatste door in het verkiezingsprogramma van haar partij vraagtekens te zetten bij nut en noodzaak van grote paasvuren in de provincie.

Ze was aanmerkelijk milder dan in eerdere uitlatingen over het onderwerp, want Overijssel is duidelijk als het om paasvuren gaat. Daar kom je niet aan. Dat heeft Van der Velde afgelopen week ook gemerkt, want het onderwerp werd breed uitgemeten in de media.

Handen af van paasvuren

Het was koren op de molen van Edddy van Hijum, de opponent van Renate Van der Velde. "Handen af van de paasvuren", opende hij zijn betoog. "Het heeft een grote maatschappelijke waarde en een aantal paasvuren zijn ook cultureel erfgoed. Ik begrijp niet waarom ChristenUnie in haar programma heeft gezet dat de partij daar paal en perk aan wil stellen."

mijn collega van D66 zwetst uit zijn nek. Erik Veltmeijer (PVV)

Op het gebied van duurzaamheid werden de PVV en D66 het ook niet echt eens met elkaar. Waar Wybren Bakker namens D66 pleitte voor zonnepanelen onder fietspaden of zonnepanelen in vluchtheuvels, vond Erik Veltmeijer dat zijn D66-collega uit zijn nek zwetste. "Meneer Bakker denkt nog steeds dat je met zonnepanelen en windmolens het klimaatprobleem oplost. Dat lukt niet. Duurzaamheid is een verdienmodel."

N35 als snelweg?

Monique van Haaf van de VVD en Manouska Molema van GroenLinks gingen met elkaar in discussie over de N35. Moet dat nou wel of geen weg worden waar met 130 kilometer per uur overheen gereden mag worden in de toekomst? VVD is absoluut voorstander: heeft het zelfs in het partijprogramma staan, maar GroenLinks ziet dat helemaal niet zitten.

Manouska Molema leek te blijven hangen in de gedachte dat er nù al met 130 kilometer per uur over die weg gereden zou moeten worden. "Daar is de weg helemaal niet op berekend", betoogde zij. Ook de VVD ziet wel in dat de weg eerst zal moeten worden aangepast. Maar met aanpassingen vindt Molema het ook niet voldoende voor 130 kilometer per uur, liet ze in het debat weten.

Liever geld investeren in bejaardenhuizen dan in het landschap van de boeren. FredKerkhof (50PLUS)

Over het landschapsbeheer mochten 50PLUS en de Partij voor de Dieren in debat met elkaar, waarbij Fred Kerkhof van 50PLUS niet onder stoelen of banken stak dat hij liever een pleidooi had gehouden voor de terugkeer van het bejaardentehuis.

"Geld kun je maar één keer uitgeven. Liever investeren in bejaardenhuizen dan in het landschap van de boeren. En dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook dertig procent van de deelnemers aan Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel." Voor de Partij voor de Dieren geldt: minder koeien en varkens, ook al omdat een belangrijk deel van de CO2-uitstoot door die dieren veroorzaakt wordt.

Niet aan de markt overlaten

Last but not least kwam de woningbouw aan de orde in het openingsdebat. De meeste stemmen van de deelnemers aan Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel vinden goede woningbouw voor jong en oud het belangrijkste aandachtspunt voor de politiek. En daar is Annemieke Wissink van de PvdA het helemaal mee eens.

"Iedereen moet zeker zijn van een goede betaalbare woning en dat is nu niet het geval. Vooral niet voor jongeren en ouderen. De markt heeft het de afgelopen vier jaar mogen oplossen. Dat is niet gelukt. Dan is er maar één oplossing: wij moeten het doen", aldus Wissink.