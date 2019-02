Deel dit artikel:













Gebouw jeugdzorginstelling Ambiq in Hengelo ontruimd na brand Brand in Hengelo (Foto: News United / Jack Huygens) Brand in Hengelo (Foto: News United / Jack Huygens)

Een gebouw van jeugdzorginstelling Ambiq in Hengelo is vannacht ontruimd na een brand. Rond kwart over twee 's nachts kreeg de brandweer een melding dat er een kamer in een gebouw aan de Sabina Klinkhamerweg in brand zou staan.

Hierop werd besloten om het gebouw te ontruimen. Bewoners werden in een ander deel van het gebouw opgevangen. Door ingrijpen van de brandweer was het vuur snel onder controle. De politie gaat onderzoeken hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Bij Ambiq worden kinderen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking behandeld en begeleid.