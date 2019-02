Deel dit artikel:













Veel schade bij autobrand in Almelo Autobrand in Almelo (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman) Autobrand in Almelo (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Een brand in Almelo heeft vannacht veel schade aangericht aan een autotransporter. Rond half vijf kwam er een melding binnen van een brand aan een voertuig in de Lieven de Keystraat. Hoewel de brandweer snel aanwezig was, kon flinke schade aan de voorkant van de auto niet worden voorkomen.

De auto die achterop de transporter stond, heeft geen schade opgelopen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht.