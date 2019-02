Negen jaar geëist voor dodelijke steekpartij Dedemsvaart

Door Tom Meerbeek

De ruzie begon ongeveer anderhalve maand ervoor, toen Jan doorkreeg dat zijn vriendin Priscilla 'rotzooide' met Henk. Hij gaf haar een duw of trap, waarna Priscilla het huis uit ging met de kinderen. Ze ging naar Henk. Toen even later Jan verhaal ging halen, sloeg hij de ruiten in van Henk's huis. Hij zou nog iets geroepen hebben in de trant van: "Ik ga je steken, kankerlijer!"

Vreemd bericht

Daarna gaat de relatie tussen Jan en Priscilla even 'on hold', maar Priscilla vraagt Jan om weer thuis te komen. Het lijkt een poos goed te gaan, totdat er tijdens de feestweek Dedemsvaria een vreemd bericht van Henk binnenkomt op de Facebook-pagina van Priscilla. Jan en zij denken te lezen: Priscilla gaat ook klappen krijgen. Maar achteraf blijkt er gestaan te hebben: Priscilla, Kevin gaat ook klappen krijgen. Priscilla wil opheldering en belt Henk. Die staat even later woest aan de deur.

Henk Veldsink

Woedend

"Priscilla had de deur open gedaan", zegt Jan. "En Henk was woedend. Hij wilde bij ons naar binnen. Priscilla was met hem aan het vechten. Er werd geslagen, gestompt en gespuugd." Jan is zijn vriendin gaan helpen. Na een kwartier lang worstelen en porren met de steel van een schoffel die in de gang stond, lukt het om Henk over de drempel te krijgen. Maar die blijft aandringen. Volgens getuigen heeft hij meermalen geroepen: "Ik heb je vrouw geneukt!"

Moordpoging

Ondertussen zijn Priscilla en Jan bekaf van de worsteling. Jan extra, omdat hij lijdt aan COPD, een longaandoening. Buiten adem loopt hij naar de keuken en pakt daar een mes. Ondertussen probeert Henk nog steeds binnen te komen. Jan zegt nu: "Ik had dat mes gepakt als pressiemiddel. Een normaal mens gaat dan op afstand staan. Maar Henk kwam op me af, tot twee keer toe. Het was gewoon een pure moordpoging op mij en mijn gezin. Hij had zo'n agressieve blik in zijn ogen, dat heb ik nog nooit bij iemand gezien."

Steek dan, steek dan! slachtoffer

Jan staat met zijn handen in de lucht. In zijn rechterhand houdt hij dreigend het mes vast. Volgens Jan is het slachtoffer Henk als het ware 'in dat mes gelopen', maar volgens verschillende omstanders heeft Jan echt gestoken. Getuigen: "Henk riep: 'steek dan, steek dan', en toen zagen we Jan met het mes steken. Het koksmes blijft in de borst van Henk steken. Die sterft ter plekke. Jan roept: "Bel 112, bel 112!"

Pufje

Verschillende omstanders hebben het tragische voorval zien gebeuren, allen gewaarschuwd door het vele geschreeuw. Ook enkele familieleden van slachtoffer Henk zien hun naaste sterven. "Toen zijn ogen braken, zakte de wereld onder mijn voeten weg." Wie ook gebroken is, is Jan. Bekaf knielt hij op zijn tuinpad. Hij krijgt van iemand een 'pufje' aangereikt voor zijn COPD. Door een buurman wordt hij naar de tuin van zijn broer geleid. Daar wordt hij aangehouden.

Noodweer

Advocaat Knoester van Jan doet een beroep op noodweer. "Jan wilde zijn familie beschermen tegen een uitzinnige dronken man, die groter en sterker was dan mijn gehandicapte cliënt." Een getuige zegt dan ook: "Het is geen pretje om met iemand van deze familie problemen te hebben. De familie Veldsink laat niet met zich sollen." Henk heeft volgens advocaat Knoester eerder die avond al een portier bedreigd, "en die man kwam bij Jan en Priscilla aan de deur. Henk was geladen, opgefokt." Jan wilde dat Henk wegging. "Hij zei tientallen keren dat Henk weg moest gaan", zegt advocaat Knoester. "Maar Henk bleef aandringen. Ondertussen was zijn vriendin bang en stonden kinderen te huilen. Jan kon niet anders dan zich verweren."

Jan had ook de deur dicht kunnen doen OvJ

Doodslag

Het Openbaar Ministerie denkt dat Jan schuldig is aan doodslag. "Jan had ook de deur dicht kunnen doen, toen hij aan kwam lopen met het mes. Op dat moment deinsde slachtoffer Henk namelijk een paar passen achteruit. Daarnaast was er geen sprake van een noodweer-situatie, er was 'slechts' een man binnen die je liever je huis uit wilt."

Kracht

Het OM gaat er vanuit dat Jan met opzet Henk heeft gestoken: "Het lemmet van 20 centimeter zat 14,5 cm diep in Henk's borst. Dat moet met flink wat kracht zijn gedaan. Ook getuigen verklaren dat Jan een stekende beweging heeft gemaakt. Dat Henk 'in het mes is gelopen' is niet aannemelijk." Justitie eist 9 jaar gevangenisstraf tegen hem.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.