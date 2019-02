Deel dit artikel:













TV Oost in HD-kwaliteit bij Digitenne RTV Oost tv (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)

Kijkt u in Overijssel naar TV Oost via Digitenne? Dan wordt uw beeld vanaf dinsdag 12 februari scherper. U kunt TV Oost dan in verbeterde (HD) kwaliteit ontvangen.

Om TV Oost in HD-kwaliteit bij Digitenne te bekijken heeft u een andere decoder nodig. Digitenne-abonnees hebben van KPN bericht ontvangen hoe zij hun decoder kunnen omruilen voor een HD-decoder. Als u op dinsdag 12 februari voor het eerst uw tv-ontvanger aanzet, zal hij zich opnieuw instellen op de zendmast. Dit gaat automatisch en duurt tussen de 2 en 10 minuten. Na het instellen heeft u met Digitenne een scherper beeld in HD-kwaliteit, mits uw tv daarvoor geschikt is. Mocht uw tv-ontvanger zich onverhoopt niet automatisch instellen, klik dan op deze link: Handmatig mijn tv-ontvanger instellen Ondervindt u problemen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de klantenservice van KPN. Deze is 24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis bereikbaar via 0800-0402. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33