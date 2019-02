Hengelo waarschuwt voor oude nesten van eikenprocessierups

Het weer is de komende maanden nog niet bepaald geschikt voor de eikenprocessierups. Toch waarschuwt de gemeente Hengelo nu voor het ongedierte. De oude nesten van vorig jaar kunnen namelijk voor overlast zorgen.

Afgelopen zomer was er in de provincie, zeker in en rondom Hengelo, relatief veel overlast van de eikenprocessierups. Mensen kregen jeuk, uitslag, pijnlijke ogen en last van de luchtwegen. Voor sommige huisdieren werden de insecten zelfs bijna fataal. Gemeenten konden de bestrijding van de rupsen niet of nauwelijks aan.

Pas aan het eind van de zomer, toen de rupsen veranderd waren in nachtvlinders, was de overlast grotendeels voorbij. De volgende lichting rupsen kruipt pas in april of mei uit de eitjes, maar de rupsennesten van vorig jaar kunnen nog voor overlast zorgen, waarschuwt de gemeente Hengelo.

De oude nesten bevatten namelijk vaak nog vervellingen en brandharen van de rupsen. Die brandharen kunnen nog lange tijd actief blijven, ook al zijn de rupsen al lang uit het nest vertrokken.

Hoe herken je die nesten?

Bovenstaande foto's zijn van oude nesten van eikenprocessierupsen. Ze zijn vaak rond of meer afgeplat van vorm, donkerbruin tot bijna zwart en wat ingedroogd. Ze plakken vaak tegen de bruine bast van de eikenboom, waardoor ze niet goed opvallen.

Blijf alert in de buurt van eikenbomen, zegt de gemeente. Oude nesten kunnen ook van de bomen afwaaien. Raak deze nooit aan.