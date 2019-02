Staatstoezicht wil beter toezicht op Twentse mijnbouwputten

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat beter toezien op mijnbouwputten. Er zijn nu nog te veel gebreken en defecten aan mijnbouwputten, waaronder in Twente.

Dat staat in het rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het SodM. Voor deze studie zijn 1600 putten op het land onderzocht. In 2017 pleitte kamerlid Liesbeth van Tongeren al voor extra toezicht.

Lekkages van pekelwater

Mijnondernemingen gebruiken putten voor olie- en gaswinning, geothermie, zoutwinning of ondergrondse opslag van stoffen. Een put is de verbinding van de boven- met de ondergrond en die bestaat uit een of meer buizen. Die kunnen gaan lekken, wat vooral schadelijk is als er maar één buis is.

Zo waren er in Twente lekkages van pekelwater en diesel in zoutputten. De lekkende leidingen zijn allemaal vervangen. In 2016 werd één van de zoutproducenten onder verscherpt toezicht geplaatst door SodM.

De olieputten zijn in goede conditie, stelt SodM. Wel moet de sector geothermie (aardwarmte) de kwaliteit van putten aanpakken om lekkages te voorkomen.

De lekkages in de putten van zoutproducent AkzoNobel zouden zijn veroorzaakt door onervaren personeel, zegt het bedrijf zelf: