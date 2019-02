Hardenberg groeit hard: uitzonderlijk goed jaar voor grondverkoop

Voor de gemeente Hardenberg was 2018 een uitzonderlijk goed jaar voor de grondverkoop. Er werden 330 nieuwe woningen gebouwd, daarnaast werd er bijna veertien hectare bedrijfsgrond verkocht. "We verkochten de afgelopen tien jaar niet eerder zoveel woningbouwkavels als in 2018", vertelt wethouder Martijn Breukelman (wonen).

Vooral in Hardenberg en Dedemsvaart werd flink gebouwd. Zo kwamen er nieuwe woningen bij in De Cirkel in de Hardenbergse wijk Marslanden, op verschillende locaties in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart en in de Dedemsvaartse wijk Bransveen. Door de woningbouw steeg het aantal inwoners naar 60.582 inwoners.

Nieuwe plannen

Ondanks de groei blijft Hardenberg werk maken van nieuwe woningbouwplannen, zegt Breukelman. "Door tijdig te starten met de voorbereidingen voor nieuwe woningplannen, kunnen we nu voldoen aan de vraag."

Op de stapel staat een verdere uitbreiding van de Hardenbergse wijk Marslanden en nieuwbouwplannen in het centrum van Hardenberg. "In overleg met de plaatselijk belangen bereiden we ook voor de verschillende kernen nieuwe woningbouwplannen voor", vertelt Breukelman.

Bedrijfsgrond

Ook wat betreft de verkoop van bedrijfsgrond doet Hardenberg het goed. De gemeente is al jaren koploper in Overijssel wat betreft de verkoop van grond op bedrijventerreinen. In 2018 verkocht de gemeente dertien hectare grond aan bedrijven die zich vestigen op de bedrijventerreinen.

Wethouder Alwin te Rietstap (economie): "We verkopen het meest aan onze eigen ondernemers die hun bedrijf verplaatsen of uitbreiden. Vrijkomende bedrijfspanden zijn over het algemeen weer snel gevuld. Dat komt ook omdat er jaarlijks circa zeventig nieuwe bedrijven starten in Hardenberg."