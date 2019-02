Overijsselaars blijken romantisch aangelegd: grote kans op valentijnskaart

Overijsselaars zijn nogal romantisch van aard. Onze provincie staat in de top 3 van regio’s waar de meeste valentijnskaarten worden verstuurd. De meeste kans op zo’n liefdesbetuiging maak je in Raalte. Inwoners van Tubbergen lopen op de dag van de liefde het meeste risico dat ze tevergeefs de gang naar hun brievenbus maken.

Dit blijkt uit onderzoek door kaartenwebshop Kaartje2go.nl. Dat bracht alle bestelde valentijnskaarten van de afgelopen drie jaar in kaart. Behalve onderzoek naar welke afbeeldingen en de formaten van de kaartjes, is vooral ook gekeken naar de geografische spreiding ervan.

Top 3

De Brabanders maken de meeste kans op zo’n kaart, gevolgd door de Utrechters en Overijsselaars. Als het gaat om provincies van waaruit de meeste kaarten worden verstuurd, staat Overijssel zelfs op een tweede plaats.

Voor de inwoners van Limburg, Flevoland en Friesland wordt 14 februari een minder rooskleurige dag: zij ontvangen de minste liefdesverklaringen per ansichtkaart.



Romantisch Raalte

De inwoners van Raalte maken de meeste kans op een valentijnskaart, gevolgd door Almelo en Borne. De minste kans maken de Tubbergenaren.



Geheime liefdes?

Opvallend detail: we versturen gemiddeld meer dan één valentijnskaart. “Onduidelijk is of er geheime liefdes in het spel zijn, of dat ook Valentijnskaarten naar een vriend of familielid worden verstuurd”, aldus Kaartje2go.nl



Vrouwen romantisch

Nog enkele in het oog springende aspecten: in driekwart (74,5%) van de gevallen is het een vrouw die een kaart verstuurt. Mannen (de resterende 25,5%) blijken toch wat minder amoureus ingesteld.



Het in 2006 opgerichte Kaartje2go.nl verstuurt meer dan 7,8 miljoen allerhande soorten kaarten per jaar.