Behandelde kastanjes Zwolle weer gezond, meer bomen behandeld

De bacterie die de kastanjebloedingsziekte veroorzaakt, kan tot gevolg hebben dat de boom moet worden gekapt. De bomen worden behandeld met een speciale methode: ze worden ingepakt met een soort warmtedeken.

In die deken zitten buizen waar warm water doorstroomt. Hierdoor wordt de bast van de boom verwarmd, waardoor de bacterie wordt gedood. De boom kan vervolgens zelf herstellen.

Bijzonder kastanjebomen

Na de succesvolle behandeling van de kastanjebomen op het Grote Kerkplein gaat de gemeente zes andere zieke kastanjebomen in de stad aanpakken. De behandeling is te duur om alle zieke kastanjes te behandelen, dus zijn een aantal bijzondere of monumentale kastanjebomen geselecteerd.

Zwolle telt in totaal 850 kastanjebomen. Daarvan worden er bijna 150 gekapt omdat ze te ziek zijn.

Vorig jaar werden de kastanjebomen op het Grote Kerkplein in Zwolle behandeld: