'Je bereikt het tegengestelde', LTO ziet niks in plannen Partij van de Dieren

Met twee derde minder vee zullen veel boeren het hoofd niet boven water kunnen houden. "Ik vind het heel bijzonder, maar ik kijk er niet van op dat de partij dit zegt. Houd er wel rekening mee; vandaag zijn het de landbouwdieren, morgen de paarden en overmorgen onze huisdieren.", meent Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord. "En wij zeggen 'dat is niet nodig', je bereikt zelfs het tegengestelde."

Want als de vraag naar vlees hetzelfde blijft, gaat de productie van vlees ergens anders omhoog. "Maar dan wel met het twee- drie- viervoud van het aantal dieren, omdat wij dat hier op een hele hoogwaardige manier doen", aldus Haarman.

Wij lopen qua duurzaamheid zelfs voor op andere sectoren LTO Noord

'We zijn al lang bezig'

De Partij voor de Dieren wil naar een duurzame landbouw, maar de sector zelf geeft aan dat ze daar al lang mee bezig zijn: "Wij zijn bezig met een landbouw die gaat naar grondgebondenheid en circulariteit. Bovendien waren er in de jaren zeventig 2,5 miljoen koeien ten opzichte van 1,2 miljoen nu. Terwijl het aantal auto's op de weg en het aantal vliegbewegingen wel extreem toeneemt."



Bovendien zijn er volgens de LTO meer argumenten te noemen waarom het inkrimpen van de veestapel niet realistisch is. "Bij de productie van voedsel ontstaan honderden tonnen restafval. Dat wordt nu naar de boerderijen gebracht als voedsel voor de dieren, maar wat gebeurt daar straks mee? De koeien zitten hierdoor in hoogwaardig elk en andere dieren in hoogwaardig vlees."

Onze aarde

Toch is de Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat het inkrimpen van de veestapel dé oplossing is voor een leefbaardere wereld. "We moeten een systeemverandering bedenken, zodat alles wat we doen binnen het draagvlak van de aarde past", zegt de lijsttrekkers van de PvdD Luuk Folkerts.

De verkiezingsuitslag van 20 maart zal uitwijzen in hoeverre de Partij voor de Dieren de kans krijgt hun standpunten op dit gebied door te voeren.