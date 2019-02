Verkiezingen en kunst: wie brengt de 7 stellingen het mooist tot leven?

Bij de opening van het jaar en het verkiezingsprogramma dat RTV Oost samen met u maakte hebben vier kunstenaars de verkiezingsthema's verbeeld. Die vier kunstwerken gaan steeds al mee op reis naar de meet ups.

Kunstenares Sonna Krom verbeeldde het thema Mobiliteit met de IJssel, een kogge, de skyline van Deventer en de treinbrug. Eric Schutte schilderde Landbouw en Natuur: een rode vos, regeldruk voor boeren en behoud van ons unieke landschap. Daniel Douglas zocht het licht -zoals de oude Hollandse meesters dat deden - in een mooi meisjesportret en Egbert Scheffer zette zijn Tape-Art techniek in en tapete lucht, licht, zon, water en windmolens.

En nu?

Nu het vervolg: er zijn zeven stellingen overgebleven. Die staan hieronder. Bij elke stelling zoeken we een kunstwerk en amateurkunstenaar die het aandurft zijn of haar werk aan een groter publiek te tonen. Het werk is af op het moment dat het debat is gepland en je presenteert in ongeveer een minuut de stelling middels je kunstwerk. En dit is meteen een van de spelregels.



Hoe het werkt?

De spelregels staan hier:

1. Alle kunsten zijn welkom!

2. Je werk is af op de dag van het betreffende debat én tijdens het slotdebat.

3. Je presenteert je werk zelf, in ongeveer één minuut; je bent dus beschikbaar op die dag.

4. Je werk moet verplaatsbaar zijn. Je kunt het zelf brengen en ophalen.

5. De RTV Oost jury kiest het meest ludieke/mooie/gekke/prikkelende/unieke idee per stelling. We kiezen dus zeven ideeën. De jury bestaat uit Bert van Losser, radiopresentator; Inga Tjapkes, cultuurverslaggever; Simon Dirk Terpstra, verslaggever/verkiezingsorganisator en Lynn Teggeler, stagiaire cultuur. We vragen de professionele kunstenaars natuurlijk om een reactie.

6. Het is mogelijk dat we je vragen om een andere stelling te vertegenwoordigen met je kunstwerk.

7. Stuur je idee zo snel mogelijk naar cultuur@rtvoost.nl t.a.v. van Inga Tjapkes. Let wel, het eerste kunstwerk moet 15 februari al af zijn en in Steenwijk gepresenteerd worden. Maandag 11 februari presenteren we de eerste maker en zijn of haar idee dus al! De zes volgende ideeën worden in de loop van volgende week gekozen en gepubliceerd.

De debatten

15 februari, Meet up 1: Duurzame energie: Theater de Meenthe, Steenwijk

22 februari, Meet up 2: Landbouw & natuur: De Delle, Tubbergen

1 maart, Meet up 3: Verkeer & mobiliteit: Cultuurhuis Stadshagen, Zwolle

8 maart, Meet up 4: Cultuur: Herberg de Pol, Diepenheim

15 maart, Meet up 5: Opmerkelijk (Woningbouw) Cultuurhuus Braakhekke, Bathmen

18 maart, Slotdebat & tussenbalans stemwijzer, Deventer Schouwburg, Deventer

Dit zijn de stellingen

(1) windmolens en zonneparken zijn op dit moment de beste oplossing voor het klimaatprobleem

(2) boeren moeten meer geld krijgen ons landschap onderhouden

(3) we kunnen binnenkort met 130 kilometer per uur over de Sallandse Heuvelrug van Zwolle naar Twente

(4) de provincie moet kunstenaars geld en ruimte bieden om zich te kunnen ontwikkelen

(4) grote paasvuren zijn niet meer van deze tijd

(5) de provincie moet zelf geschikte huizen gaan bouwen voor jongeren en ouderen

De jury wacht de inzendingen met spanning af.

cultuur@rtvoost.nl