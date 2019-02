Een begrafenis in Lettele? Grote kans op hondenpoep aan je schoenen

Veel hondenpoep in de omgeving van de Sint Nicolaaskerk in Lettele (Foto: RTV Oost /Bart Kieft)

Koster Frans Brinkhof van de Sint Nicolaaskerk in Lettele is de hondendrollen tussen kerk en kerkhof helemaal zat. "Ruim het op!", zegt hij met klem.

Glibberpartijen wil hij het niet noemen, maar met regelmaat wordt hij geconfronteerd met klagende mensen. Tussen kerk en kerkhof zijn ze in de poep gestapt.

Boosdoeners

"En dan weet je wel waar het vandaan komt", zegt Brinkhof. Hondeneigenaren die hun beest los laten lopen, zonder controle op hun poepgedrag, zijn volgens hem de boosdoeners. "Dan loopt die hond een stuk voor of achter zijn baas. We weten wel wie dat doen, maar namen noemen lijkt me niet verstandig."

Hij hoopt, samen kerkbestuurders in Lettele, dat de hondeneigenaren hun verantwoordelijkheid nemen. Want nu stappen mensen tijdens het rouwen in de poep en nemen dat ongewild overal mee naar toe. Kerk, kerkhof, volgauto's in de rouwstoet. "Niet zo prettig."

Zakje

"Gebruik een schepje of een zakje. Of laat je hond uit op een plek waar het geen overlast geeft", besluit Brinkhof. "Ik hoop dat mensen deze boodschap ter harte nemen."