Wereldberoemde couture in museum NO HERO Delden

Museum No Hero heeft op een veiling in Parijs dertig ontwerpen van de wereldberoemde mode-ontwerper Yves Saint Laurent gekocht. Het zijn ontwerpen die hij maakte voor de legendarische actrice Catherine Deneuve. De avondjaponnen, pakjes, jassen en jurken zijn gedragen én vastgelegd op catwalks, tijdens gala’s en prijsuitreikingen als de Amerikaans Golden Globes.

NO HERO kocht de dertig ontwerpen van Yves Saint Laurent (1936-2008) op een veiling van Christie's in Parijs en bezit nu één van de grootste Nederlandse collecties van de Franse couturier. Hij is één van de belangrijkste modeontwerpers sinds de jaren zestig'en is beeldbepalend geweest. De creaties, in zijde, wol, leer, fluweel en katoen zijn allemaal door hem gemaakt speciaal voor Deneuve.

'Gouden team dat geschiedenis schreef'

'Saint Laurent en Deneuve vormden 40 jaar lang een gouden team', aldus museum NO HERO en 'schreven samen geschiedenis op mode-gebied. Eén van de topstukken is een ‘tailleur de soir’ bedrukt met een print van bougainville-bloemen en gedragen tijdens de Amerikaanse Golden Globes-ceremonie in 1993. De film Indochine waar Deneuve de hoofdrol in speelde ontving tijdens deze ceremonie de prijs van beste niet-Engelstalige inzending.'

Te zien in september

Gemma Boon, directeur Museum No Hero vertelt dat een collectie van internationale haute couture perfect past bij de missie van NO HERO. De ontwerpen zijn uniek en stuk voor stuk prachtige kunstvoorwerpen, en in september komen ze in een expositie die gaat over kunst in de laatste twintig jaar van de vorige eeuw. Alle ontwerpen zijn vanaf 8 september in Museum No Hero te zien: "Yves & Catherine: Une histoire d’amour."