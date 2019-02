Rechtbank buigt zich over zaak geschorste bewindvoerder: 70 armlastige cliënten verder in problemen

De rechtbank Overijssel buigt zich komende dinsdag over de financiële toekomst van zo’n zeventig gedupeerden van een in opspraak geraakte bewindvoerder. Dit bureau wordt door ex-werknemers ervan beschuldigd geld van cliënten te hebben weggesluisd. De bewindvoerder is eerder deze week door de kantonrechter geschorst.

De bewindvoerder, AproPlus uit het Achterhoekse Varsseveld, behartigde tot voor kort de financiële belangen van zo'n tweehonderd cliënten, waarvan circa zeventig uit Overijssel. Het gaat om zowel ondernemers als particulieren, die door allerhande omstandigheden in de problemen zijn geraakt en vervolgens door de rechter onder financieel toezicht zijn gesteld.



Geschorst

Uit een beschikking van de kantonrechter van de rechtbank Overijssel blijkt dat er vlak voor de jaarwisseling berichten waren binnengekomen over 'onrechtmatigheden in de financiële administratie van de cliënten'. Hangende het onderzoek is daarop besloten de bewindvoerder te schorsen.

Uit dit onderzoek moet nu blijken of er daadwerkelijk sprake is van fraude en welke bedragen ermee gemoeid zijn.



'Riant leventje'

De bewindvoerder en zijn vrouw wonen in een woonboerderij in het buitengebied van Doetinchem. Bij een inval is de administratie van het bedrijf in beslag genomen. De website van AproPlus is intussen uit de lucht.

Volgens cliënten en werknemers leidden de eigenaren van het kantoor een riant leventje. “Zo hadden ze bij hun woonboerderij negen dure paarden rondlopen, vernam ik van een van de klokkenluiders”, zegt een oud-cliënt. Deze Enschedeër, een ondernemer, werd bij AproPlus onder financieel toezicht geplaatst nadat zijn bedrijf failliet was gegaan.

'Gevlucht naar Duitsland'

De bewindvoerder en zijn partner zouden zijn gevlucht naar Duitsland.

Hun administratie is intussen ondergebracht bij twee andere bewindvoerders, elders in de Achterhoek. “Maar dan heb je het over tientallen cliënten tegelijk. De vraag is of ze dit allemaal aankunnen en het straks niet opnieuw spaak loopt”, aldus de Enschedese ondernemer.

Verder in moeras gezakt

Komende week staan er meerdere zittingen gepland voor de rechtbanken in Enschede en Zutphen. Daarbij zijn de gedupeerden opgeroepen om te worden gehoord in deze zaak. Justitie hoopt zo meer te weten te komen over de vermeende malversaties. En de gedupeerden hopen dan meer te horen over hun huidige financiële situatie.



Veel cliënten beklagen zich dat ze door AproPlus alleen maar verder in het financiële moeras zijn weggezakt. Ze hadden al schulden, maar die zijn in veel gevallen alleen maar verder opgelopen.

De Enschedese ondernemer zegt alleen maar te kunnen hopen dat hij de dans is ontsprongen. “In mijn geval was ik net schuldenvrij, maar ik hoop dinsdag te horen of dat – met het oog op wat er rond AproPlus is gebeurd – nog steeds het geval is.”