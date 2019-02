Blij met extra toezicht zoutwinning Twente: "Maar er moet nog heel veel gebeuren"

De toezichthouder maakte bekend extra toezicht te gaan houden op alle boorputten in Nederland, waaronder de boorputten bij 250 zoutcavernes in het gebied tussen Hengelo en Enschede. De afgelopen jaren ging het bij zoutwinningsbedrijf Akzo, nu Nouryon, een aantal keren flink mis door lekkende leidingen. Duizenden liters dieselolie lekten daardoor in de ondergrond.

Vervuilende zoutholtes (Foto: RTV Oost)

Politici zijn sceptisch als het gaat om het zoutwinningsbedrijf en de toezichthouder, aldus Vic van Dijk: "Want wat houdt extra toezicht dan in? Akzo (Nouryon) staat al onder verscherpt toezicht vanwege fouten in het verleden."

Woordvoerder Cynthia Heijne van het SodM legt uit dat er in elk geval één extra toezichthouder wordt aangesteld, voor alle boorputten in Nederland. En wat als het dan toch nog mis gaat? Wat zijn de risico's die een bedrijf loopt? "Mocht een mijnbouwonderneming niet adequaat met de put-veiligheid omgaan, dan kunnen wij via een last onder dwangsom afdwingen dat zij dit alsnog gaan doen."

GroenLinks had gehoopt op zes extra toezichthouders, en is dus niet tevreden. Namens D66 heeft Vic van Dijk in de gemeenteraad van Enschede inmiddels al vragen gesteld: "Want je vraagt je toch af, is er dan nog meer mis?"