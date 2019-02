Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel op tournee door Overijssel, meld je aan!

RTV Oost trekt de komende weken de provincie in met Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Vijf weken lang, vanaf 15 februari. Elke vrijdag op een andere locatie in de provincie. Wekelijks staat een ander thema uit Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel centraal. We beginnen in Steenwijk. En jij bent welkom om mee te praten, op locatie.

We beginnen dus in Steenwijk, waar het thema duurzame energie centraal staat. Organisaties en politici laten horen hoe zij denken over de schone toekomst van onze provincie. En jij kan mee praten, stemmen, discussiëren en vragen stellen. Dit is je kans om van Overijsselse politici te horen hoe zij denken over klimaatmaatregelen die genomen moeten worden.

De eerste meet up is vrijdag 15 februari om half acht 's avonds in de kleine zaal van Theater De Meenthe in Steenwijk. Iedereen die wil komen, is welkom en kan zich via onderstaand formulier opgeven. Met slechts één restrictie: vol is vol.

Ook over de andere thema's van Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel willen we natuurlijk graag in gesprek met inwoners van Overijssel, met jou dus. Die meet ups vinden op de volgende data plaats

22 februari: Thema Landbouw & natuur: De Delle, Tubbergen

1 maart: Thema Verkeer & mobiliteit: Cultuurhuis Stadshagen, Zwolle

8 maart: Thema cultuur: Herberg de Pol, Diepenheim

15 maart: Thema woningbouw Cultuurhuus Braakhekke, Bathmen

Wil je meer weten over Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel? Klik dan op onderstaande afbeelding.