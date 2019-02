Weblog: Prachtige verhalen tijdens Lutterzand Literair

Groot succes voor de ‘engel van het Lutterzand’. Dat was de eretitel die Dorine Holman tijdens het spiksplinternieuwe festival Lutterzand Literair toebedeeld kreeg. Zij verzon en organiseerde dit uitverkochte festival voor 250 liefhebbers, 5 schrijvers, muzikanten en theatermakers. Voor het eerst.

Omdat het Lutterzand, het erfgoed en de schrijvers het verdienen gezien en gehoord te worden. En omdat lezers de kans moeten krijgen hun favoriete schrijvers te spreken. Mooi toch?

Het was dan ook een bijzondere dag in dat prachtige Lutterzand: wandelend door het uitgestrekt natuurgebied van jeneverbesstruiken, dennenbossen en heidevelden van Los Hoes naar Florylympha en het Lutte-huisje. En door het Lutterzand meandert, in haar eigen tempo, de Dinkel. Als u het niet precies weet te liggen: het is het gebied achter Oldenzaal en De Lutte dat tegen de Duitse grens aanschurkt. En: er zijn maar weinig riviertjes in Nederland die dat nog mogen. Dat meanderen. Het levert stijle hoge zandwanden op die verschillende kleuren aarde laten zien en zo ook vaak informatie over de laatste ijstijd prijsgeeft. Het maakt het Lutterzand met haar Dinkel oorspronkelijk en uniek.

In het Jan Wesselinkhoes aan de Puntbeek, staat een oude Saksische boerderij. Daar leefde je samen met de dieren in 1 open ruimte: een Los Hoes, een open huis. De dieren stonden vaak in een lager stuk, en in het midden of bij de voorkant was een open vuur, om te koken en te stoken. Nu spreekt de uitvinder van de ZKV’s, de superpopulaire Zeer Korte Verhalen, hier: A.L. Snijders. Hij genoot van zijn publiek, las zijn ZKV’s met verve voor en ik had een heerlijk grappig gesprek bij het haardvuur... waarna hij verbaasd reageerde toen ik vertelde dat het op televisie uitgezonden werd. Hij had de camera niet opgemerkt.

Kijken dus, zondag naar OverUIT de Kunst op TV Oost om 11.35, 12.35, 17.20, 18.20 en 19.20 uur.

Inga Tjapkes