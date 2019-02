'Lekkende' agenten Almelo toch vervolgd

Actie in Nieuwstraatkwartier (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Twee politieagenten in Almelo die verdacht worden van deelname aan een criminele organisatie, worden toch vervolgd.

Eind vorig jaar had de rechtbank besloten om de zaak tegen de politiemedewerkers niet door te laten gaan. Volgens de rechtbank was het hoogst onaannemelijk dat de politiemedewerkers veroordeeld zouden worden voor deelname aan een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen die beschikking in beroep. Het gerechtshof heeft nu laten weten het niet eens te zijn met de rechtbank, waardoor het OM alsnog over kan gaan tot vervolging.

Nieuwstraatkwartier

De agenten zouden veelvuldig informatie uit politiesystemen aan een Almelose hennepbende hebben gelekt. Ze werden gearresteerd in september rondom de invallen in het Almelose Nieuwstraatkwartier.

"De agenten hebben de medeverdachten gedurende langere tijd stelselmatig voorzien van politie-informatie, ook op eigen initiatief. Daardoor zijn zij onderdeel geworden van die criminele organisatie", liet het OM eerder weten.

Volgens hun advocaten was er echter geen spatje bewijs tegen de agenten. De rechter zag ook te weinig bewijs, maar het hof is nu dus van mening dat er wel degelijk reden is voor behandeling van de zaak.