Zo stemden Overijsselaars op de stellingen in het openingsdebat

Ze sneed zich er flink mee in de vingers, Renate van der Velde van de ChristenUnie, met de opmerking in het verkiezingsprogramma om paal en perk te stellen aan grote paasvuren in Overijssel. Gisteren ging ze erover in debat met Eddy van Hijum van het CDA.

Opvallend was dat de reacties van het publiek eerder heel stellig waren over de toekomst van grote paasvuren: daar blijf je af. De stemming via Mentimeter lag iets genuanceerder.

Stemming over paasvuren via Mentimeter (Foto: RTV Oost)

Van N35 naar A35

Het is een wens van de VVD; met 130 kilometer per uur kunnen rijden over het karrenspoor tussen Zwolle en Twente. De N35 moet een A35 worden, een snelweg dus. Maar wat goed is voor de automobilist hoeft dat niet te zijn voor de natuur. Want de N35 doorkruist ook de Sallandse Heuvelrug.

Geen probleem vindt de VVD zolang er over die inpassing in de natuur maar goed wordt nagedacht. GroenLinks vindt het een ongezond plan. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de omwonenden van de weg. Dit vonden de kijkers van het debat die stemden via mentimeter.

Stemming over 130 kilometer per uur over de N35 via Mentimeter (Foto: RTV Oost)

Lijnrecht tegenover elkaar

Windmolens en zonneparken zijn op dit moment de oplossing voor het klimaatprobleem. Niet bepaald de mening van Erik Veltmeijer van de PVV. Hij twijfelt hardop aan de invloed die de mens überhaupt heeft op klimaatveranderingen. Wybren Bakker van D66 staat daar heel anders in. Hij ziet het liefst hele innovatieve oplossingen waarbij zonne-energie en windenergie volop worden gebruikt.

De kijkers naar het openingsdebat kozen de kant van Bakker.

Stemming over windmolens via Mentimeter (Foto: RTV Oost)

Landschapsonderhoud naar boeren?

Uit Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel bleek dat staat van het landschap in Overijssel veel mensen een doorn in het oog is. Want steeds vaker zie je weilanden die meer weg hebben van strakke biljartlakens. Het gewaardeerde coulisselandschap in Overijssel verdwijnt steeds meer.

Zowel Fred Kerkhof van 50PLUS als Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren vindt het een zorgelijke ontwikkeling, hoewel Kerkhof ook duidelijk maakte dat hij geld voor het landschap liever steekt in bejaardenhuizen.

Maar Overijssel is een boerenprovincie. Dat bleek ook gisteren weer uit de stemming. Volop steun van het publiek dus voor de sector.

Stemming over het onderhoud van het landschap via Mentimeter (Foto: RTV Oost)





Veel geld naar cultuur

34 miljoen euro wil Harry Broekhuijs, lijsttrekker van de SP steken in cultuur in Overijssel, het dubbele van het bedrag dat nu op de begroting staat. Zijn tegenstrever Dirk van Dijk van de SGP vond dat wat overdreven. De kijkers van het debat vinden ook niet dat er meer geld naar kunstenaars moet vanuit de provincie.

Stemming over kunstenaars via Mentimeter (Foto: RTV Oost)





Popular vote

De meest spannende stemming gisteren ging toch over de lijsttrekker die met Annemieke Wissink van de PvdA in debat mocht over woningbouw in Overijssel. Direct na de start van de stemming leek de VVD van Monique Van Haaf de beste papieren te hebben, maar het werd toch spannende strijd met het CDA van Eddy van Hijum, dat eindigde in een gelijkspel.

Uiteindelijk koos Wissink voor een debat met Eddy van Hijum die uiteindelijk ook de meeste stemmen kreeg van de kijkers.

Hoe kan dat nou?

Ook in de herhalingen hebben kijkers gestemd, terwijl dat geen invloed meer had op de uitslag in de uitzending. Dat was immers live. Toch heeft Van Hijum de 'popular vote' gewonnen.

Stemming over de lijsttrekkers via Mentimeter (Foto: RTV Oost)

Omdat het tijdens de live-uitzending nog gelijk was, ging Van Hiijum ging op verzoek van Annemieke Wissink met haar in debat over het bouwen van woningen voor jongeren en ouderen door de provincie. Geen stelling die de steun krijgt van het CDA, simpelweg omdat de partij het geen taak vindt van de provincie. En daarmee staat Van Hijum lijnrecht tegenover Wissink van de PvdA.

Zij vindt dat de markt het probleem de afgelopen vier jaar heeft mogen oplossen. Dat is niet gelukt en dus is nu de provincie aan zet. Daar waren de kijkers van het debat het niet over eens met de lijsttrekker van de PvdA.

Stemming over het bouwen van woningen voor jongeren en ouderen via Mentimeter (Foto: RTV Oost)