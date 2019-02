Hoofdbrekens voor Marino Pusic in aanloop naar topper met Sparta

Veel personele problemen bij FC Twente in aanloop naar de topper tegen Sparta. Javier Espinosa (spierkwetsuur) is sowieso niet inzetbaar op Het Kasteel morgenavond. Verder gaat trainer Marino Pusic er vanuit dat ook aanvoerder Wout Brama niet kan spelen.

De middenvelder wordt in de warming-up nog getest, maar Pusic denkt dat het duel te vroeg komt. Daarnaast staat achter de naam van linksback Ricardinho nog een vraagteken. Ulrich Bapoh is ziek en Tim Hölscher is nog geblesseerd.



Meevaller

Aanvankelijk leek het erop dat ook Fred Friday nog niet inzetbaar zou zijn, maar de huurling van AZ is inmiddels speelgerechtigd en kan vrijdag dus zijn debuut maken voor FC Twente.



RTV Oost

De topper in de eerste divisie is te volgen via Radio Oost. Vanaf 20.00 uur doet Tijmen van Wissing verslag van De Oosttribune.