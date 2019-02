Buschauffeurs krijgen les in gebruik busstation en busbrug in Zwolle

Buschauffeurs van vervoerder Keolis hebben vandaag het nieuwe busstation in Zwolle verkend en ook de nieuwe busbrug. De nieuwe bushaltes aan de achterkant van het NS Station zijn vanaf zondag 17 februari in gebruik.

Voor zowel de passagiers als de chauffeurs zijn dat grote veranderingen waar iedereen aan moet wennen. De bussen rijden bij aankomst en vertrek om het perron van het busstation heen. De rijrichting is in tegenstelling tot normale rotondes tegen de klok in. Dat moet omdat passagiers maar aan één kant van de bus in en uit kunnen stappen.

Opletten

Voor de chauffeurs zal het in het begin even zoeken zijn naar welke haltes ze moeten rijden. Toch staat het wel duidelijk aangegeven. Chauffeurs moeten vooral opletten dat ze het perron niet beschouwen als een rotonde. Aan het einde van de busbrug moeten ze linksaf slaan en zo het perron oprijden.

Even wennen

De route is nu ook anders. De meeste bussen gaan via de nieuwe busbrug over het spoor. Andere bussen gaan onder meer door de Van Karnebeektunnel. De meeste chauffeurs verwachten geen grote problemen. In de eerste week van de nieuwe situatie is het vakantie. Grote groepen studenten en scholieren die naar Windesheim, Landstede en het Deltion College moeten zijn er dan niet. In deze week zullen alle betrokken partijen het busverkeer goed in de gaten gaan houden. Waar nodig zal er nog iets kunnen wijzigen.