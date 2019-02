Deel dit artikel:













Nijntje in het Sallands: 'Nijntje op de fietse' Schrijver Gerard Oosterlaar leest 'Nijntje op de fietse' voor aan kinderen (Foto: RTV Oost / Diederik Wentink)

In Raalte is vanmorgen de Sallandse versie van het kinderprentenboek Nijntje op de fiets gepresenteerd: ‘Nijntje op de fietse’. In de plaatselijke Bruna, die ook uitgever is van het boek, werd voorgelezen aan vijftien aandachtig luisterende schoolkinderen.

Schrijver Gerard Oosterlaar is trots dat hij werd benaderd. “Een half jaar geleden ben ik benaderd door Bruna. Ik voelde mij zeer vereerd, maar het was nog aardig lastig om de originele tekst te vertalen." Oosterlaar legt uit: "Het ritme van de tekst moest namelijk hetzelfde blijven en je mag niet teveel afwijken van de inhoud. Samen met Herman Koerhuis, die meer bestudeerd heeft over het Sallands, zijn we tot dit resultaat gekomen”.

Trots op dialect

Zo is er bijvoorbeeld van vijver ‘viever’ gemaakt en van brood ‘stoete’. Het Sallandse dialect maakt volgens Oosterlaar altijd wat los. “Er komt hier langzaam bewustwording dat je ook wel trots mag zijn op deze taal." Oosterlaar vervolgt: "Je ziet de jongeren tegenwoordig soms toch Sallandse woorden gebruiken, langzaam worden ze er ook weer trots op.”

Vervolg

Wethouder Gerria Toeter kreeg het allereerste exemplaar overhandigd. De eerste van velen, zo denkt Oosterlaar. "Want dit löp as een treintie". Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33