Ronald Mulder pakt met teamsprinters goud op WK afstanden Ronald Mulder, geflankeerd door Kai Verbij en Kjeld Nuis (Foto: Pro Shots)

Ronald Mulder is wereldkampioen geworden op het onderdeel teamsprint tijdens de WK afstanden in Inzell. De schaatser uit Zwolle zette donderdag met Kjeld Nuis en Kai Verbij in de laatste rit de snelste tijd neer: 1:19.05.

Het zilver is voor Korea (1:20.00) en het brons gaat naar Rusland (1:20.10).



Thomas Krol uit Colmschate maakt ook deel uit van de Nederlandse teamsprintploeg, maar hij was reserve en kwam dus niet in actie. Ook goud voor vrouwen Bij de vrouwen werd Nederland eerder vanmiddag ook wereldkampioen. Voor de ploeg van bondscoach Jan Coopmans kwamen Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong op het ijs.



Het is voor het eerst dat bij de WK afstanden het onderdeel teamsprint wordt verreden.