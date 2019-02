Klimaatwetenschapper UT steunt spijbelaars: "Die leerlingen hebben gewoon gelijk"

Honderden wetenschappers hebben in een open brief de leerlingen gesteund die vandaag spijbelen om actie te voeren voor meer klimaatmaatregelen. Een van de ondertekenaars is UT-hoogleraar Arjen Hoekstra. "Ze maken zich terecht druk om hun toekomst."

Duizenden scholieren uit heel Nederland voeren vandaag in Den Haag actie voor het klimaat. De zogenoemde klimaatspijbelaars roepen de politiek op om meer ambitie te tonen in de strijd tegen klimaatverandering.

350 wetenschappers steunen de spijbelaars in een open brief. Een van de ondertekenaars is Arjen Hoekstra, hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Twente. "Die leerlingen maken zich terecht druk over hun toekomst. De regering heeft haar mond vol over afspraken die ze maken over het verminderen van klimaatverandering, maar die maatregelen zijn bij lange na niet voldoende om de klimaatverandering tegen te gaan."

De overheid houdt zich niet aan de afspraak om niet meer dan twee graden temperatuurstijging toe te staan, zegt Hoekstra. "Soms verbaas ik me toch weer over de cijfers. De hoeveelheid uitstoot neemt jaar op jaar toe. Dat zijn feiten. Er wordt ontzettende veel over gepraat, maar wat telt zijn de maatregelen en wat de effecten daarvan zijn. En die zijn niet genoeg."

Ontkenners zijn 'sulletjes'

Bij het eerste debat in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gisteravond, zei Erik Veltmeijer van de PVV nog niet te geloven dat de mens het klimaat kan beïnvloeden.

Precies dat soort opmerkingen is de reden dat wetenschappers zich in het debat mengen, zegt Hoekstra. "Het is als wetenschapper heel erg verbazingwekkend dat daar waar je heel veel tijd in stopt en waar wereldwijd de beste experts aan werken, gewoon door een sulletje niet serieus wordt genomen. Dat is gewoon gek, dat is gewoon jammer."

En daarom vindt hij het extra knap dat de leerlingen vandaag demonstreren. "Als leerling weet je ook niet precies hoe het zit. Er wordt ontzettend veel onzekerheid gecreëerd door mensen die het ontkennen. Daarom vonden we als wetenschappers, 'laten we een duidelijk statement maken'. Die leerlingen hebben wel gewoon gelijk."