Fietsster gewond na aanrijding in Enschede De vrouw is met letsel naar het ziekenhuis gebracht (Foto: News United / Dennis Bakker)

Een fietsster is vanmiddag in Enschede gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Pathmossingel ter hoogte van de Zwedeweg. De vrouw kwam met haar elektrische fiets onder de voorkant van de auto terecht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De politie onderzoekt het ongeval. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33