Grote drukte bij uitdelen gratis pizza's in Nijverdal

"Je kunt kiezen uit Margherita, Hawaii en Pepperoni", zegt ondernemer Faissal El Kaddouri. "We verwachten lange rijen dus wees er snel bij want op is op".

De pizzeria is de 200ste vestiging van New York Pizza in ons land, vanaf vandaag te vinden aan de Grotestraat 264 in Nijverdal. In 1993 opende de eerste vestiging van de Amerikaanse keten in Amsterdam.