Achtereekte grijpt naast podiumplek op 3000 meter tijdens WK afstanden

Schaatsster Carlijn Achtereekte heeft donderdag naast een medaille gegrepen op de 3000 meter tijdens de WK afstanden. In het Duitse Inzell werd de olympisch kampioene uit Lettele vierde.

Het goud ging naar de Tsjechische Martina Sábliková. Antoinette de Jong pakte het zilver en het brons was voor de Russische Natalia Voronina.

Achtereekte kwam al in de derde rit op het ijs en kon zich daardoor alleen richten op de tijd van regerend wereldkampioene Ireen Wüst. Op de eerste 1500 meter was Achtereekte nog zes tienden langzamer dan haar landgenote, maar dat maakte ze tijdens de tweede helft van de rit meer dan goed. Uiteindelijk was ze bijna een seconde sneller: (4:00.48).

Later reed De Jong nog een dikke seconde sneller (3:59.41) en doken ook Voronina (3:59.99) en Sablikova (3:58.91) onder de tijd van Achtereekte, die daardoor van het podium viel. Wüst eindigde op de vijfde plaats.

Eerder vandaag wonnen zowel de Nederlandse mannen als de Nederlandse vrouwen goud op het onderdeel teamsprint. De WK afstanden in Inzell duren nog tot en met zondag.