Almelose ‘klik-agenten’ gaan in cassatie bij Hoge Raad

De twee Almelose ‘klik-agenten’ gaan in cassatie bij de Hoge Raad. Zoals gemeld bepaalde het gerechtshof in Arnhem donderdagmiddag dat de twee alsnog strafrechtelijk mogen worden vervolgd wegens deelname aan een criminele organisatie.

De twee politiefunctionarissen worden er door justitie van verdacht dat ze deel zouden uitmaken van een criminele organisatie. De agenten zouden veelvuldig informatie uit de politiesystemen hebben doorgespeeld aan leden van een Almelose hennep-bende.

Daarbij gaat het om vertrouwelijke informatie rond de hennepkwekerijen die in september vorig jaar werden opgerold tijdens de grootscheepse politieactie in het Almelose Nieuwstraatkwartier.

"Behalve dat mijn cliënten dit ontkennen, ontbreek hiervoor ieder bewijs in het dossier", zegt hun advocaat Kamil Karakaya. "Dat is ook de reden waarom in een eerdere procedure door zelfs het Hof werd bepaald dat ze niet langer in voorarrest hoefden te zitten."



Aanvankelijk vrijuit

De Almelose rechtbank bepaalde onlangs dat het Openbaar Ministerie de twee agenten niet strafrechtelijk mag vervolgen omdat er "onvoldoende aanwijzingen waren voor schuld" als het gaat om deelname aan een criminele organisatie. Justitie wil ze wél vervolging voor het lekken van de politie-informatie.

Nadat het OM in hoger beroep ging, bepaalde het Hof in Arnhem donderdagmiddag dat het duo alsnog voor beide strafbare feiten mag vervolgen.



In beroep

Advocaat Karakaya gaat nu tegen de beslissing van het gerechtshof in cassatie, zo laat hij weten. “Behalve dat we dit een onjuiste beslissing vinden, is die in onze ogen bovendien onvoldoende gemotiveerd. Vandaar dat we dit nu willen laten toetsen door de hoogste rechter in ons land.”



Precedentwerking

De strafpleiter spreekt van een principekwestie: “Het is hoogst uitzonderlijk dat een rechtbank in eerste aanleg het OM de mogelijkheid tot strafvervolging ontneemt. Het is nóg uitzonderlijker dat een gerechtshof dit vervolgens terugdraait. Met het oog op de rechtspraak in ons land is het daarom van groot belang dat de Hoge Raad zich hier nu maar eens over uitspreekt. Daar kan in toekomstige zaken een sterke precedentwerking van uit gaan.”



Lange adem

Aangezien de Hoge Raad doorgaans de tijd neemt voor het uitspreken van een zogeheten arrest, wordt het proces tegen de twee agenten vermoedelijk een kwestie van de lange adem.

“Vast staat dat het OM ze nog niet kan vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie zolang de Hoge Raad zich nog niet heeft uitgesproken.”