Meningen verdeeld onder Overijsselse scholen over stakende leerlingen

Vorige week werd door de jongerenactiegroep Youth for climate een oproep gedaan aan scholieren van middelbare scholen om te protesteren in Den Haag. Leerlingen kwamen vanochtend op het Malieveld bij elkaar om politici op te roepen meer te doen voor het klimaat.

Het Vlier

Ongeveer veertig scholieren van de middelbare school Het Vlier in Deventer protesteerden vandaag. Die leerlingen hoeven niet te vrezen voor een bezoekje aan de leerplichtambtenaar, want de bovenbouw van het Etty Hillesum Lyceum kreeg toestemming om te gaan.

"Als scholieren het belangrijk vonden om te gaan, dan mochten ze dat. Er zaten wel een aantal spelregels aan verbonden: ze moeten een briefje van hun ouders inleveren en een essay schrijven van een paar honderd woorden", vertelt directeur Arno Jansen.

Tekst gaat verder onder de foto

Protesterende scholieren in Deventer (Foto: Twitter KidsTravel)

In het essay moesten de scholieren uitleggen waarom ze wilden protesteren. "Het is mooi om te leren wat leerlingen drijft. Ik ga morgen zeker een paar essays opvragen om ze te lezen."

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Protesterende scholieren van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) hebben wel gespijbeld. De OOZ heeft meerdere middelbare scholen in Zwolle, waaronder het Thorbecke en het Gymnasium Celeanum.

"Werknemers hebben het recht om te staken, maar kinderen niet. Wij als scholengemeenschap hebben ons aan de leerplichtwet te houden", vertelt John Beumer van OOZ. "Ik begrijp dat het een belangrijk onderwerp is, maar we kunnen niet het ene protest toestaan en het andere protest afkeuren."

Landstede Groep

Onderwijsorganisatie Landstede Groep sluit zich bij het beleid van de OOZ aan. "We herkennen de zorgen voor het klimaat en steunen de protestmars dan ook van harte, maar niet op een doordeweekse dag. We hebben een leerplichtwet waar wij ons aan moeten houden, hoe belangrijk het ook is", vertelt Arnoud Gort van Landstede Groep.

Of de protesterende scholieren straf krijgen? Dat ligt eraan of leerlingen vaak afwezig zijn. Wanneer een scholier een bepaald aantal uren ongeoorloofd afwezig is, moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Hoeveel scholieren uit Zwolle hebben geprotesteerd, is niet bekend.