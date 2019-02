Rijkswaterstaat druk met gaten in de weg door vorst

"We proberen er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk hinder is tijdens reparaties. Maar soms is het zo dat het vanuit veiligheidsoverwegingen echt per direct moet", vertelt Thijs Scheres van Rijkswaterstaat.

"Zo hadden we gistermiddag een spoedreparaties op de A1 bij Rijssen. We proberen dat zo veel mogelijk buiten de spits te doen, maar soms is dat niet mogelijk."



Elk jaar

"De inspecteurs die dagelijks over alle wegen rijden, houden alles goed in de gaten. Als zij denken dat er een reparatie moet plaatsvinden, dan moet dat. Eigenlijk komt dat elk jaar voor. Met name op het moment dat temperaturen rond de nul graden zijn", legt Scheres uit.



"Wanneer je op het ene moment vorst hebt en op het volgende moment dooi, dan gaat vocht in het wegdek zitten. Als water bevriest, zet het uit en als het krimpt dan wordt het weer klein. Dat gebeurt in het wegdek ook. Vaak is dat geen probleem. Maar met name op plekken waar het wegdek kouder is, is het wat poreuzer. En als het uitzet en weer inkrimpt, dan komen er gaatjes. Als je er overheen rijdt, wordt het nog weer poreuzer en heb je kans dat er gaten ontstaan. En dat moet weer gerepareerd worden, want het is niet veilig."



Vooral oudere wegen

De schade komt voor op allerlei wegen. "Op Rijkswegen, maar ook op gemeentelijke wegen. Het kan overal voorkomen, maar met name op plekken waar het wegdek al wat ouder is."

Rijkswaterstaat over de gaten