Werkstraf voor stel uit Winterswijk na leegplukken rekening zwakbegaafde vader

De rechtbank in Almelo heeft de dochter van een zwakbegaafde man uit Rijssen veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De 33-jarige vrouw uit Winterswijk stal samen met haar 60-jarige vriend meer dan 40.000 euro van haar vader.

De 60-jarige vriend kreeg ook een werkstraf van 180 uur opgelegd. De twee moeten de vader ruim 24.000 euro terugbetalen, een deel van het geld is al terug.

Nieuwe fiets

De zaak kwam aan het rollen toen de vader op zijn werk bij de sociale werkplaats trots vertelde over zijn nieuwe fiets. Die had volgens hem wel 2000 euro gekost. Collega's vonden het vreemd dat de fiets, een eenvoudig exemplaar met terugtraprem, zo duur was geweest.

Toen duidelijk werd dat de man van een tien euro in de week moest leven werd alarm geslagen, omdat daar geen reden voor was. De Rijssense vader had namelijk een mooie erfenis gekregen, had geen schulden en verdiende een fatsoenlijk loon.

Slachtoffer

Al snel bleek dat de man het slachtoffer was geworden van diefstal. Zijn dochter en haar vriend bleken toegang te hebben tot de bankrekening van hun vader en hadden die bijna leeggeplukt. Met het gestolen geld deden ze voor zichzelf boodschappen en kochten ze dure spullen.

De vader draaide ook op voor de kosten van hun auto, die bleek op de naam van de vader te zijn geregistreerd. De man betaalde niet alleen de autoverzekering en wegenbelasting, maar ook de benzine.

Geleend

Tegenover de politie verklaarde het Winterswijkse stel dat ze het geld van hun vader geleend hadden. Bewijs daarvoor ontbrak. Het stel kwamen twee weken geleden niet naar de rechtbank in Almelo. Volgens hun advocate omdat ze de druk van de zitting niet aankonden wegens psychische problemen.