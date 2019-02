Deel dit artikel:













Fred Friday toch speelgerechtigd bij FC Twente in topper tegen Sparta Fred Friday (Foto: Pro Shots)

FC Twente kan morgen in de topper tegen Sparta toch een beroep doen op Fred Friday. De Nigeriaanse spits is alsnog speelgerechtigd verklaard en is vanaf nu dus inzetbaar. Dat meldt FC Twente op haar website.

De 23-jarige spits wordt sinds eind januari gehuurd van AZ, maar mocht nog niet spelen zo lang hij geen tewerkstellingsvergunning had. Die is inmiddels dus verleend. Friday kan dus morgenavond zijn debuut maken voor FC Twente in de uitwedstrijd tegen Sparta, de club waar hij vorig jaar een half seizoen op huurbasis speelde. In veertien wedstrijden kwam Friday toen tot vier treffers.

FC Twente is de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Sparta staat op de vierde plaats met acht punten achterstand. Het duel is morgenavond live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Hoofdbrekens voor Marino Pusic in aanloop naar topper met Sparta