Weg weer vrij na ongeluk op A1 bij Deventer

Een lange file stond vanavond op de A1 na een ongeluk met vier personenauto's bij Deventer. De weg was tijdelijk afgesloten, waardoor de vertraging opliep tot meer dan drie uur.

Vier voertuigen botsten op elkaar, volgens een van de betrokkenen omdat een bestuurder onwel was geworden. Eén persoon raakte gewond bij het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht.

Meer files op A1

Automobilisten die voorbij de wegafsluiting zijn, moeten ook rekening houden met vertragingen. Bij de afrit Rijssen is een rijstrook dicht, omdat Rijkswaterstaat een spoedreparatie uitvoert. Door wisselende temperaturen is daar een gat in het wegdek ontstaan.

Iets verderop bij afrit Borne-West staat een file van ongeveer vier kilometer. De vertraging bedraagt daar ongeveer tien minuten. Hoe deze file is ontstaan, is niet bekend.