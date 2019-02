Tot twee jaar cel geëist voor fraude met Enschedese uitgaansboulevard 'Go Planet'

Uitgaansboulevard Go Planet in Enschede (Foto: Google Streetview)

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot twee jaar geëist wegens fraude bij de verkoop van uitgaansboulevard Go Planet in Enschede. Bij die fraude zou ook een taxateur uit Rossum een rol hebben gespeeld.

Hoofdverdachte in de zaak is de Amsterdamse vastgoedhandelaar Klaas H. (58). Medeaandeelhouders zouden voor miljoenen zijn opgelicht, terwijl de fiscus voor ruim 5,7 miljoen euro zou zijn benadeeld.

Lage taxatie

De taxateur uit Rossum zou in 2007 Go Planet opzettelijk te laag hebben getaxeerd, zodat zijn opdrachtgever miljoenen verdiende ten koste van de mede-eigenaar en de belastingdienst. In 2007 taxeerde de man, werkzaam voor het toenmalige DTZ Zadelhoff in Enschede, het pand op 2,5 miljoen euro.

Verhullende constructie

Het complex is in augustus 2007 verkocht door eigenaar 'MuseumVastgoedGroep' voor 2,5 miljoen euro aan een Zwitsers bedrijf dat op naam stond van de ex-vrouw van H. Een half jaar later, in maart 2008, kocht een groepje Twentse ondernemers Go Planet voor 8 miljoen euro. Justitie vermoedde taxatiefraude.

De rechter doet op 4 april uitspraak.