Meest flitsende paal staat in Hardenberg: 50 bonnen per dag De flitspaal in Hardenberg: 50 bonnen per dag (Foto: 112 Hardenberg) De flitspaal in Hardenberg: 50 bonnen per dag (Foto: 112 Hardenberg)

Bijna 18.500 keer is er in 2018 te hard voorbij de flitspaal langs de N377 in de gemeente Hardenberg gereden. Met gemiddeld vijftig boetes per dag is de paal bij De Krim de meest productieve paal van de provincie.

Ruim een half jaar geleden was de flitspaal aan de Wierdensestraat in Almelo nog de meest actieve van Overijssel. Toen stond de Hardenbergse flitser nog op de vijfde plek. De minst actieve paal staat in Zwolle langs de N337, daar werden 370 bonnen per jaar uitgeschreven. Kijk hieronder hoe vaak de flitspaal op jouw route het afgelopen jaar verkeersovertredingen heeft geregistreerd. Totaal aantal boetes in 2018 per flitspaal 1. Hardenberg N377 18.480 2. Kampen N50 Oost 18.468 3. Almelo Wierdensestraat 18.012 4. Enschede Hengelosestraat 15.573 5. Zwolle Zwartewaterallee 15.334 6. Kampen N50 West 12.142 7. Zwolle Zwartewaterallee 9.220 8. Deventer Amstellaan Zuid 8.289 9. Enschede Zuiderval Noord 7.500 10. Zwolle Kruising IJsselallee met Reysigerweg 7.129 11. Deventer Hanzeweg Noord 7.012 12. Zwolle Zwartewaterallee Zuid-West 6.801 13. Wierden Nijverdalsestraat Oost 5.711 14. Zwolle N337 5.555 15. Zwolle N35 5.421 16. Almelo N349 Noord 5.299 17. Wierden Nijverdalsestraat West 5.188 18. Zwolle Kruising IJsselallee met Hanzelaan 4.877 19. Almelo Henriette Roland Holstlaan Zuid 1.633 20. Zwolle N337 1.590 21. Zwolle Oldeneelallee Zuid-West 1.181 22. Zwolle IJsselallee Zuid-Oost 1.114 23. Enschede Kuipersdijk Noord 1.081 24. Enschede Burgemeester van Veenlaan Noord 825 25. Zwolle Hasselterweg Zuid-Oost 705 26. Zwolle IJsselallee Noord-West 519 27. Zwolle N337 370 Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33