Verdachte plofkraak Schalkhaar op vrije voeten

De Deventenaar die in oktober vorig jaar is aangehouden voor de plofkraak in Schalkhaar, komt in afwachting van zijn eindproces op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank vanmiddag besloten. De rechter zegt dat er geen aanleiding is de man langer in voorarrest te houden.

De Deventenaar zelf ontkent betrokken te zijn bij de plofkraak. En er lijkt ook weinig bewijs tegen hem te zijn.

De ochtend na de plofkraak werd hij aangehouden in het park Braband in Schalkhaar. De politie kamde daar de wijk uit, op zoek naar een verdachte met een Moluks uiterlijk. De man, van Molukse komaf, werd daar gearresteerd. Naar eigen zeggen was hij er aan het joggen. Hij had bloed op zijn kleding, maar hij zegt dat 'ie tijdens het lopen een klein wondje op zijn hand had gekregen. Daar zat inderdaad een kras.

Ontmaskerd

Omdat een agente een van de plofkrakers letterlijk had ontmaskerd, zocht de politie gericht naar iemand met hetzelfde uiterlijk. Ze had een bivakmuts afgetrokken en een van de plofkrakers in het gezicht gekeken.

Maar toen de opgepakte Deventenaar eenmaal op het bureau was, zei de agente: "Dit is niet de juiste Molukker."

Weinig bewijs

Daarnaast komt het grootste deel van het dna dat in de bivakmuts is aangetroffen niet overeen met de Deventenaar. Wie de donor daarvan is, blijft vooralsnog onbekend. Er zijn wel kleinere sporen in de muts aangetroffen die mogelijk aan de jonge Deventenaar gelinkt kunnen worden.

Ook toonde hij geen schrammen of blauwe plekken op zijn benen, armen of rug, terwijl de plofkrakers op hun vlucht een enorme schuiver hebben gemaakt met hun scooter.

Al met al zegt zijn advocate Joyce de Vries dat er weinig bewijs tegen de man is. Ze is dan ook tevreden dat hij op vrije voeten is gesteld. Ook familie van de Deventenaar was blij. Het bericht dat hij op vrije voeten komt, werd met gejuich en gezoen ontvangen.

Andere verdachte

In de week voor de plofkraak in Schalkhaar was er ook een plofkraak in de Deventer wijk Keizerslanden en een poging daartoe in Apeldoorn. Daar is onlangs een verdachte voor aangehouden. Over die verdachte is nog weinig bekend.