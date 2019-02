Werkstraf voor trucker die dodelijk ongeluk veroorzaakte bij Kamperveen door oppakken broodje

De vrachtwagenchauffeur die was afgeleid door zijn saucijzenbroodje en daardoor een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de N50 bij Kamperveen, krijgt 240 uur taakstraf. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle vandaag.

Daarnaast veroordeelde ze de 31-jarige man uit Meppel tot één jaar voorwaardelijke rijontzegging. Onvoorwaardelijk vond ze te ver gaan, omdat de man zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Ook de geëiste voorwaardelijke celstraf van twee maanden, krijgt de man niet. Hij heeft nog steeds veel last van het ongeluk dat hij heeft veroorzaakt.



Broodje pakken

Het gebeurde op 21 september 2017 rond negen uur ’s ochtends. De Meppeler had kort ervoor een saucijzenbroodje gekocht bij een tankstation langs de N50. Hij wachtte naar eigen zeggen met het opeten ervan tot hij de situatie op de weg voor hem goed kon overzien. Tot die tijd lag het broodje naast zijn stoel, zo’n dertig centimeter lager dan de zitting.



Toen hij het pakte, keek hij kort opzij, verklaarde hij. Hij keek meteen daarna weer op en zag toen dat de auto’s voor hem allemaal bijna stilstonden vanwege filevorming. Hij kon niet meer op tijd remmen en klapte met ruim 70 kilometer per uur op de auto van een man uit Smilde, die voor hem reed.



Auto gelanceerd

Automobilisten in de file beschreven hoe die auto werd gelanceerd en ruim honderd meter verderop tot stilstand kwam. De 37-jarige Drent overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Dat het slachtoffer een hoge dosis speed in zijn bloed had, speelde volgens de rechtbank geen rol bij de oorzaak van het ongeluk.



De rechtbank stelt dat de trucker ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ heeft gereden. Hij had de file voor hem moeten zien. Omdat de automobilisten voor zijn vrachtwagen verklaarden dat ze de file wél zagen, gelooft de rechtbank niet dat de chauffeur maar heel kort opzij keek.

“Het kan niet anders dan dat hij zijn aandacht langer dan het enkele moment van het broodje pakken niet bij het verkeer op de weg voor hem heeft gehouden”, stelt de rechtbank.