Overval op Aziatisch restaurant in Deventer, dader op de vlucht De overvaller droeg een bivakmuts (Foto: News United / Jan Willem Kleinhorstman)

Een Aziatisch restaurant in de Deventer binnenstad is vanavond overvallen. Het is niet bekend of de overvaller iets heeft buitgemaakt.

De overval was iets voor half negen aan de Keizerstraat. De dader is blank, ongeveer twee meter lang en heeft krullend haar. Hij droeg een donkerblauwe regenjas met capuchon en had een bivakmuts over zijn gezicht. De overvaller had een lichtgrijze tas bij zich. De man is te voet gevlucht. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33