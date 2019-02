Eerste halve finale beker Landstede Basketbal eindigt onbeslist

De eerste halve finale van het tweeluik in de beker van Landstede Basketbal is geëindigd in een gelijkspel. Bij Dutch Windmills in Dordrecht werd het 73-73.

Na het eerste kwart was het verschil slechts drie punten: 22-19. Ook in het tweede kwart pakte de thuisploeg drie punten meer en bij rust was het 32-26. Die zes punten maakte Landstede in een sterk derde kwart goed en bij het ingaan van de laatste tien minuten was het 49-49. In het vierde kwart had Dutch Windmills lang een voorsprong, maar zes seconden voor het einde maakte Noah Dahlman de 73-73 en dus eindigde het gelijk.

De return in Zwolle is volgende week donderdag. De winnaar van dat duel speelt in de finale op 31 maart tegen de winnaar van het tweeluik tussen Donar en ZZ Leiden.